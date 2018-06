ROMA, 21 GIU - Finalmente vedo un'Italia rispettata in Europa e nel mondo. Continui così Presidente Giuseppe Conte!". Lo twitta Luigi Di Maio allegando il post del presidente del Consiglio su Fb in cui riferisce della telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel, che gli avrebbe assicurato come "la bozza Ue (sui migranti, ndr) sarà accantonata".