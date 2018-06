Il ministro Salvini: «E ' il momento di rialzare la testa contro la mafia»

ROMA - «I cittadini perbene non devono aver paura di niente e di nessuno. È il momento di alzare la testa, di riprenderci spazi rubati dalla mafia». Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la visita alla villa confiscata ai Casamonica alla Romanina accompagnato dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal prefetto di Roma Paola Basilone. «Ogni pezzo sottratto alla mafia è una vittoria dello Stato - ha proseguito - Spero di riuscire a fare almeno un’iniziativa ogni 10 giorni».

«Bisogna aumentare il personale in dotazione all’agenzia nazionale per i beni confiscati e sequestrati. Il personale è esiguo, per gestire 15 mila beni non bastano 70 persone», ha aggiunto il capo del Viminale. «Stiamo proponendo una normativa che aumenti di almeno 200 unità in più, occorrono leggi più snelle e vendere i beni che i comuni non vogliono - ha aggiunto - L’obiettivo è tagliare la burocrazia, recuperare una per uno sia le ville che le aziende».