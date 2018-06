Codice giallo per temporali in Toscana

FIRENZE, 21 GIU - Torna il maltempo ed è subito codice giallo per i temporali per la giornata di venerdì 22 giugno. Secondo la Sala operativa della Protezione civile il codice giallo riguarderà tutta regione, con validità fino alla mezzanotte di sabato 23. Già nella giornata di oggi locali condizioni di instabilità potranno favorire isolati temporali pomeridiani. Per domani è previsto il transito di una rapida perturbazione con possibilità di rovesci o temporali in particolare sulle zone centro settentrionali e su quelle interne meridionali. Nel corso della mattina, saranno possibili precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle zone nord occidentali e in estensione, nel pomeriggio, a tutte le zone interne con cumulati medi significativi sulle zone centro settentrionali, non significativi in Maremma. I temporali più forti potranno avere intensità anche fino a molto forte e sono possibili anche grandinate e colpi di vento occasionali.