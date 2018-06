ROMA, 21 GIU - La nave della ong tedesca Lifeline sollecita "un porto sicuro per le 224 persone salvate in acque internazionali, in linea con il diritto internazionale". La nave, aggiunge, era "il mezzo più più attrezzato sulla scena, a causa di una situazione che necessitava di una risposta immediata, la gente era stata presa a bordo".