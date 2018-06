Fi: Gelmini, nessun esodo verso la Lega

ROMA, 22 GIU - "I gruppi parlamentari di Forza Italia sono solidi. C'è consapevolezza delle difficoltà, sono finite le rendite di posizione, occorre rimboccarsi le maniche, andare sul territorio, lavorare e portare avanti le nostre battaglia. Ma io non vedo persone che vogliono scendere dalla nave, non vedo nessun esodo verso la Lega". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista ad Agorà, su Rai Tre. "Abbiamo fatto ieri un incontro con Antonio Tajani alla Camera, con il gruppo azzurro di Montecitorio: abbiamo affrontato la questione immigrazione e la questione del bilancio europeo. Il nostro rimane un partito europeista ma fortemente critico nei confronti di questa Europa, che deve profondamente cambiare, perché diversamente diventa indifendibile. Ma, ripeto, sono tante le battaglia da fare e c'è volontà di andare avanti e di credere nel nostro progetto politico e nel progetto di Silvio Berlusconi", ha concluso.