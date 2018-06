ROMA, 22 GIU - La prossima settimana "credo sia buona per abolire i vitalizi agli ex parlamentari. E' una questione di giustizia sociale, dobbiamo ricominciare a mettere al centro alcuni segnali istituzionali, poi passeremo anche alle pensioni d'oro, che sopra i 5 mila euro netti vanno tagliate se non hai versato i contributi". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo al congresso della Uil.