Estradato in Italia rapitore modella

MILANO, 22 GIU - Rientra oggi in Italia Michal Konrad Herba, 37enne di origini polacche, arrestato nell'agosto scorso, in Inghilterra, per aver concorso con il fratello maggiore di Lukasz Pawel Herba nel rapimento e sequestro a scopo di estorsione della modella inglese Chloe Ayling. La modella venne tenuta segregata tra l'11 e il 17 luglio, prima in un appartamento milanese e poi in una baita isolata, in provincia di Torino. Alla fine, venne liberata dallo stesso Lucasz, un "mitomane avventuriero", per gli inquirenti, che voleva accreditarsi sul 'deep web'. I due fratelli, inoltre, avrebbero anche chiesto al manager e ai familiari della ragazza in un primo tempo 300 mila e poi 50 mila dollari, mai ottenuti. Dagli accertamenti è risultato che Michal Konrad Herba, ora estradato dal Regno Unito, era arrivato a Milano il 9 luglio dopo aver acquistato in Polonia la vettura nella quale la vittima e' stata trasferita in una baita nel Comune di Lemie (Torino).