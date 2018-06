Calamità naturali,modificare aiuti Stato

L'AQUILA, 22 GIU - Un ordine del giorno per invitare le Istituzioni europee e il Governo italiano "ad impegnarsi affinché, in tema di catastrofi naturali, sia modificata la disciplina degli aiuti di Stato in esenzione per i danni causati dalle calamità naturali di cui all'articolo 50 del Regolamento UE 651/2014, in senso più favorevole per le imprese colpite dalle calamità". La proposta è quella di prevedere la possibilità di introdurre una nuova fattispecie di aiuti alle imprese, esenti da notifica, per gli investimenti in interventi di prevenzione dei danni da calamità naturale. Questo il nucleo centrale del documento proposto dal Consiglio regionale dell'Abruzzo e approvato all'unanimità in seduta ordinaria dalla conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni.