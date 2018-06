Aumentano gli ingressi a San Patrignano

BOLOGNA, 22 GIU - Salgono a 509 (+8,8% rispetto ai 468 del 2015) gli ingressi a San Patrignano (compresa la struttura di preaccoglienza a Botticella) per l'anno 2017: 85 ragazze e 424 ragazzi, ma fra i minorenni questo divario non c'è. L'età media è di 28 anni: 33 sono sotto i 18 anni di età, 144 tra 18 e 25 anni, 197 tra 36 e 44 anni, 40 oltre 45 anni. Il primo contatto con le sostanze stupefacenti per un ragazzo su due è avvenuto entro i 14 anni. È la fotografia scattata dall'Osservatorio di San Patrignano sugli ingressi 2017 diffusi in vista della Giornata Mondiale per la Lotta alla Droga del 26 giugno e in occasione della celebrazione dei 40 anni di attività a cui parteciperà anche il presidente della Repubblica. "Da 40 anni ci occupiamo ogni giorno di aiutare ragazzi a sconfiggere la loro dipendenza - ha detto Antonio Tinelli, presidente della comunità - L'età di contatto con le sostanze stupefacenti si sta abbassando vertiginosamente. Per questo motivo continueremo ad impegnarci per promuovere la prevenzione".