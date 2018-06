ROMA, 22 GIU - "Invito Saviano alla riconsegna del prossimo bene sequestrato in Calabria, che diventerà un commissariato della Polizia di Stato, perché io amo chi combatte la mafia con i fatti. Gli manderò personalmente l'invito. Insulti e minacce non mi toccano, non mi intimoriscono. Se qualcuno vuole combattere la mafia non a parole ma nei fatti è invitato". Così a Sky Tg24 il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna sulla dura polemica con lo scrittore.