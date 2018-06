Kompatscher, confermata linea di Bolzano

BOZEN, 22 JUN - "Siamo e restiamo convinti che i vaccini proteggono e salvano vite. Siamo comunque ugualmente convinti che il diritto alla salute non può essere contrapposto al diritto alla formazione. In questo ci vediamo confermati dalle affermazioni del ministro Salvini". Lo ha detto all'ANSA il governatore altoatesino Arno Kompatscher. La Provincia di Bolzano, nei mesi scorsi, aveva adattato una linea 'morbida', puntando su incontri informativi con i genitori. Solo in secondo momento la Provincia intendeva applicare delle multe per gli 'obbiettori', garantendo comunque l'accesso agli asili.