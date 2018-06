Grimoldi (Lega), interrogazione per 2 cc

MILANO, 22 GIU - Il deputato della Lega Paolo Grimoldi ha annunciato che presenterà un'interrogazione in Parlamento sulla vicenda di due carabinieri sospesi perché accusati di aver picchiato un uomo durante un arresto avvenuto Monza nel 2017. "Noi siamo qui a Monza oggi per dire che noi stiamo dalla parte di questi due carabinieri, due servitori dello Stato, con le parole e con i fatti, per questo porteremo il caso in Parlamento, con un'interrogazione parlamentare al Ministro degli Interni". Il parlamentare del Carroccio ha ricordato "che questi due carabinieri si sono ritrovati sospesi per mesi dall'Arma con lo stipendio dimezzato e tutto per le accuse di un clandestino tunisino, senza permesso di soggiorno". "Ora - ha aggiunto - il Tribunale del Riesame ha ritenuto insussistente la misura interdittiva che era stata applicata".