Arriva la trombetta anti borseggiatori

NAPOLI, 22 GIU - Se ne vanno in giro per piazza Garibaldi, a Napoli, con una trombetta in tasca e se notano qualche borseggiatore in azione la utilizzano per disturbare il ladro e avvertire la vittima. É l'originale metodo di dissuasione ideato da volontari del Comitato Diritti Essenziali che da tempo si battono per ripristinare la legalità e il decoro nella zona a ridosso della stazione centrale dei treni. "Non siamo vedette delle legalità, non facciamo ronde, non andiamo a caccia di malviventi - dice uno dei volontari - semplicemente, se ci troviamo di fronte a un tentativo di borseggio, con la trombetta, di quelle da tre euro che si montano sulle biciclette, avvertiamo la vittima, che quasi sempre è un turista, e infastidiamo il malintenzionato". In sostanza, dice Patrizia Bussola, portavoce del Comitato per i Diritti Essenziali, "è solo una idea di sopravvivenza urbana al momento utilizzata solo due volte con successo".