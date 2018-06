Papa: vescovi si spoglino per i poveri

CITTA' DEL VATICANO, 22 GIU - "Ci sono, forse non tanti, ma alcuni preti, qualche vescovo, qualche congregazione religiosa, che professa la povertà ma vive da ricco". Lo ha detto il Papa alla Roaco, l'organizzazione che aiuta le Chiese orientali. "Io vorrei che questi epuloni, religiosi, cristiani, qualche vescovo, qualche congregazione religiosa, si spogliasse di più in favore dei suoi fratelli e delle sue sorelle", ha detto il Papa che in precedenza aveva parlato delle difficoltà e della povertà in Medio Oriente. Il pontefice ha richiamato tutti alla coerenza: "C'è un grande peccato in Medio Oriente, lo soffre la povera gente, ed è il peccato della voglia di potere, il peccato della guerra, ogni volta più forte, anche con armamenti sofisticati. La gente soffre, i bambini in Medio Oriente soffrono".