MILANO, 22 GIU - Trenta famiglie sono state evacuate da una palazzina in via Cantù, ad Arese (Milano), a causa di un incendio scoppiata sul tetto. Le fiamme hanno interessato solo l'ultimo piano e hanno coinvolto cinque appartamenti, ma i vigili del fuoco hanno preferito allontanare tutti i condomini a titolo precauzionale. Il rogo è divampato intorno alle 20 per cause ancora da accertare.