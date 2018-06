Investito da tram, grave uno straniero

MILANO, 23 GIU - Un uomo è rimasto gravemente ferito, la scorsa notte, a Milano, dopo essere stato travolto da un tram nei pressi della stazione Centrale. Si tratta di un romeno di 62 anni che è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Al momento non si conoscono le sue condizioni, ma si trova in prognosi riservata. L'investimento si è verificato alle 23.45, all'angolo tra via Lepetit e via Vitruvio dove, per motivi ancora in corso di accertamento, lo straniero, che si trovava in compagnia di un 25enne, rimasto illeso, è finito sotto il mezzo, della linea 5. Le indagini sono condotte dalla Polizia locale.