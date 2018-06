Tavolata a Milano, attesi in 6 mila

MILANO, 23 GIU - Sono già alcune migliaia le persone che affollano i viali interni del Parco Sempione di Milano per partecipare alla tavolata multietnica promossa dal Comune e dalle associazioni per ribadire la volontà della città ad accogliere e integrare. A 'Ricetta Milano', così si chiama il grande pranzo, ad oggi si sono iscritte per partecipare circa 6mila persone ma ne sono attese di più perché molte altre si stanno iscrivendo questa mattina, come hanno spiegato gli organizzatori. Sono oltre 500 i volontari schierati che presidieranno la tavolata lunga oltre 2 chilometri e mezzo. A dare il via alla giornata saranno il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e l'arcivescovo, monsignor Mario Delpini. Lo scrittore Roberto Saviano farà un intervento nel pomeriggio.