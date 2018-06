BERLINO, 23 GIU - Il risultato delle trattative sui migranti in Ue, dal punto di vista dell'Italia, è ancora aperto. È quello che afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini in un'intervista a der Spiegel, uscita oggi in Germania. Alla domanda se la decisione sia ancora aperta, Salvini risponde: "Sì. La differenza col passato è che l'approvazione dell'Italia non è garantita a priori. Noi siano pronti a trattare, punto per punto", aggiunge.