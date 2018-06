'Bologna ritrovata' nelle immagini Luce

BOLOGNA, 24 GIU - Nuovo portale web per l'archivio storico Luce: la home page, in occasione del festival Il Cinema Ritrovato, è dedicata a Bologna ai filmati e alle foto presenti nel grande archivio, che la raccontano dagli albori del '900 a oggi. Il portale viene presentato oggi alla prima mondiale del film documentario 'Come vincere la guerra' di Roland Sejko, prodotto e distribuito da Istituto Luce Cinecittà. Un migliaio di servizi tra fotografico e video raccontano la Bologna del Novecento: negli anni del Regime 83 cinegiornali la vedono protagonista, dal primo del '28 in cui Vittorio Emanuele III inaugura il monumento a Carducci, all'ultimo del febbraio '43 sulla rimozione del Nettuno per preservarlo dai bombardamenti. C'è poi l'inaugurazione dell'autostrada Bologna-Firenze nel 1960, o la ricca selezione del Bologna calcio, che comprende le immagini dell'ultimo scudetto conquistato nel '64. Tra le 'chicche', la laurea honoris causa allo studioso Milton Eisenhower, fratello del presidente americano Dwight.