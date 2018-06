Truffe per 100mila euro, denunciato

CAGLIARI, 24 GIU - Si spacciava per il comandante o per un ufficiale della Marina indossando l'uniforme. Ma a volte anche per il braccio destro di un noto armatore. Spiazzando gli interlocutori, avrebbe architettato nel giro di poco tempo una serie di truffe ora scoperte dai carabinieri della stazione di Villanova. Nel mirino dei militari un 45enne livornese, residente a Cagliari da pochi anni: un corposo dossier è stato inviato all'autorità giudiziaria. Le truffe accertate e denunciate contro di lui al momento sono una dozzina per un ammontare di oltre 100mila euro, ma i carabinieri continuano a indagare. Secondo la ricostruzione dei militari aveva creato una società tramite la quale prendeva contatti con soggetti pubblici e privati proponendo organizzazioni di eventi, regate e progetti a favore di bambini disabili. In un caso il falso comandante ha proposto un collegamento navale con due corse giornaliere, da Cagliari per una nota località balneare dell'isola mettendo a disposizione un suo aliscafo.