Migranti: Betori, no a chiusure

FIRENZE, 24 GIU - Tutti i Paesi in Europa "devono condividere" gli sforzi dell'Italia, ma "la ricerca di un maggiore coinvolgimento degli altri, non può giustificare nostre chiusure". Lo ha detto l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, nell'omelia pronunciata in Duomo in occasione della festa di San Giovanni Battista, patrono della città, in un passaggio dedicato alla situazione dei migranti. "Un clima di divisione è sempre nocivo per una società, soprattutto quando prende a pretesto le origini etniche. La dignità della persona umana è un principio irrinunciabile e precede cittadinanza, provenienza, etnia, cultura, religione", ha aggiunto convinto che occorre aprire "corridoi umanitari", promuovere politiche di sviluppo "nei paesi di partenza dei migranti" ma soprattutto "percorsi di integrazione e non si mettano i poveri contro i poveri per scopi di propaganda".