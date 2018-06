Palagiustizia Bari: udienze sospese

BARI, 25 GIU - Primo giorno di udienze penali sospese a Bari dopo l'entrata in vigore del decreto del Governo che ha disposto la sospensione dei processi senza detenuti, e dei relativi termini di prescrizione, fino al prossimo 30 settembre. Il decreto, oggetto di polemica tra Ministero da un lato, magistrati e avvocati baresi dall'altro, è stato adottato su impulso del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, con l'obiettivo di smantellare la tendopoli allestita all'esterno del Palagiustizia di via Nazariantz, dichiarato inagibile. Nelle tende si sono celebrate per 4 settembre, dal 28 maggio scorso, le udienze penali di rinvio dei processi penali ordinari. Nei prossimi giorni la Protezione civile regionale smonterà la tendopoli. Contro la situazione della giustizia barese da oggi gli avvocati penalisti si astengono per tre giorni e domani, terranno una manifestazione nazionale a Bari durante la quale è previsto un primo momento di interventi nell'aula magna della Corte di Appello e poi un corteo fino alla tendopoli.