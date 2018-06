Slittano nomine vertici Cdp

ROMA, 25 GIU - Slittano i tempi per le nomine dei nuovi vertici di Cdp. La decisione era prevista per la fine di giugno e, in particolare, prima dell'assemblea di Cassa Depositi e Prestiti in programma giovedì e venerdì. Ma il dibattito nel governo sulla scelta di chi sarà il presidente e chi il direttore generale di Cdp è destinato a prendere più giorni ed è possibile, a questo punto, che ad una decisione si arrivi solo a partire dalla prossima settimana. Lo slittamento dei tempi non è dovuto a particolari attriti tra Lega ed M5s bensì alla volontà di fare "la scelta migliore", spiega una fonte del governo non escludendo che la scelta ricada su qualche outsider. Per quanto riguarda i nomi finora in lizza per guidare Cdp sembra essere in rapido calo quello di Massimo Sarmi, mentre restano d'attualità le candidature di Dario Scannapieco e Massimo Tononi. Per il ruolo di direttore generale in pole resta Fabrizio Palermo, proposto dal M5S.