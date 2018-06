Casa di riposo abusiva, 2 arresti

COMO, 25 GIU - I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Como e dei Nas hanno arrestato con l'accusa di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) due coniugi, Enrico Fontana, 58 anni di Pianello del Lario (Como) e Gladis Ester Champi Huajardo, 50 anni, peruviana, che gestivano di una residenza per anziani a Pianello del Lario (Como) completamente abusiva. Gli arresti risalgono alla scorsa settimana ma sono stati resi noti ufficialmente oggi in una conferenza stampa, dopo la convalida da parte del magistrato. La struttura, con sede in una villetta che è stata posta sotto sequestro, era registrata come affittacamere e ospitava dieci anziani, di cui otto non autosufficienti e impiegava quattro persone, tutti peruviani, tre dei quali clandestini, senza alcuna qualifica sanitaria o assistenziale. Nel frattempo, i pensionati ospiti della struttura sono stati trasferiti in case di riposo ufficiali e la villetta è stata posta sotto sequestro.