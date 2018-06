Migranti in container, provati da caldo

GENOVA, 25 GIU - Dopo un viaggio al limite chiusi in un container a bordo di una nave, cinque clandestini sono stati trovati nel pomeriggio nel porto di Genova assetati e provati dal caldo. Sono quattro adulti e un minore di 16 anni: due di loro sono stati ricoverati in osservazione in due ospedali genovesi perché disidratati. Non sono in pericolo di vita. Erano in un container, forse da due giorni, sbarcato stamane dal traghetto passeggeri Superba di Gnv proveniente da Tunisi. Ad avvisare la polizia di frontiera alcuni marittimi che hanno sentito dei rumori provenire da un container stivato nell'area portuale di San Benigno. Sul posto con gli agenti sono arrivati i medici del 118: nel contenitore ancora sigillato c'erano i cinque visibilmente provati. Sono in corso indagini della polizia di frontiera che ha accertato che il container era stato sbarcato da un camion giunto a Genova a bordo della Superba attraccata a ponte Caracciolo. La posizione dei cinque sarà al vaglio dell'ufficio immigrazione.