Migranti,bufera su manifesto Forza Nuova

TORINO, 26 GIU - "Ogni terra ha il suo popolo, ogni popolo ha la sua terra. Immigrati tornate a casa vostra". Recita così un manifesto di Forza Nuova comparso a Giaveno, comune dell'area metropolitana di Torino. Scritto in diverse lingue, tra cui l'arabo e il cinese, sono numerosi i cittadini che attraverso i social ne hanno chiesto la rimozione. "E' affisso nella bacheca politica del partito, lo spazio ci è stato concesso dall'ente preposto", è la replica di Usseglio Viretta, referente di Forza Nuova in Val Sangone. "Chiedo scusa ai visitatori di Giaveno per questa sconcezza presente in pieno centro, auspico una rimozione quanto più rapida", scrive sui social. Sempre a Giaveno, di fronte alla struttura che ospita alcuni profughi, la scorsa notte è comparso lo striscione "La pacchia è finita, tornate a casa vostra", anche questo firmato Forza Nuova.