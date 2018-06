Stadio Roma: in cella manager Eurnova

ROMA, 26 GIU - Restano in carcere i quattro manager della società Eurnova (Gruppo Parnasi) arrestati nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Il tribunale del Riesame ha respinto le istanze di scarcerazione confermando la detenzione in carcere per Gianluca Talone, Simone Contasta, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, collaboratori del costruttore Luca Parnasi. Nei loro confronti l'accusa è di associazione a delinquere. Il gip il 22 giugno scorso ha posto ai domiciliari Luca Caporilli, sempre del gruppo Parnasi, che nel corso di un interrogatorio con i pm ha fatto ammissioni sulla dazione di denaro ad un funzionario pubblico.