Buttafuori ucciso, carcere per indagato

BOLOGNA, 26 GIU - Rimarrà in carcere Stefano Monti, 59enne accusato dell'omicidio di Valeriano Poli, il buttafuori di 34 anni ucciso il 5 dicembre del 1999 a Bologna. La decisione arriva dal Tribunale della Libertà che ha confermato l'ordinanza del gip e respinto il ricorso presentato dal legale di Monti, l'avvocato Roberto D'Errico. Il 59enne era stato arrestato il 4 giugno, a 19 anni dal delitto, grazie all'utilizzo dell''Analysis of virtual evidence', il cosiddetto 'teatro virtuale': uno strumento che secondo gli investigatori ha permesso di raccogliere elementi utili per incolparlo. Per l'avvocato D'Errico, ora pronto a rivolgersi in Cassazione, quella del Tribunale "è un'ordinanza il cui apparato motivazionale nella sostanza è appiattito su quello del gip e sulla richiesta di misura cautelare del pm. Manca una autonoma e indipendente valutazione delle esigenze cautelari - ha spiegato il legale -, con una arbitraria ed unilaterale valutazione degli elementi utili ad affrontare il tema delle esigenze cautelari".