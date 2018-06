Palio, applausi drappellone di Giannelli

SIENA, 26 GIU - Tantissimi applausi e anche uno spettatore d'eccezione, il capo della polizia Franco Gabrielli, per il drappellone per il Palio di Siena che si corre il 2 luglio, firmato dal disegnatore e vignettista Emilio Giannelli, senese doc. Il 'cencio' è stato presentato stasera, come di consueto, nell'entrone di Palazzo Pubblico, alla presenza anche del neo sindaco Luigi De Mossi che ha commentato: "Questa sera sono qui in veste di sindaco ma vi assicuro che l'emozione che ho provato sentendo il suono delle chiarine è la stessa di sempre. Uno squillo che ci ricorda che adesso è arrivato il tempo di vivere la nostra Festa".