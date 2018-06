ROMA, 27 GIU - "Il regolamento di Dublino va superato perché non ci sono più dubbi che sia inadeguato a gestire flussi migratori". Lo afferma il premier Giuseppe Conte parlando alla Camera in vista del Consiglio Ue del 28 e 29 giugno illustrando la proposta dell'Italia presentata domenica e sottolineando che solo il "7%" dei migranti in arrivo sono rifugiati.