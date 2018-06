Scoperti 6 migranti in un container

VARESE, 27 GIU - Cinque africani (tre della Sierra Leone, uno della Guinea e un ivoriano) fra i 20 e i 25 anni oltre a una minorenne, anche lei proveniente dalla Sierra Leone, sono stati scoperti stamani in un container di una ditta danese, all'interno di un'area doganale merci a Busto Arsizio (Varese). I giovani, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbero scelto quel container perché riporta scritte in tedesco, convinti che li avrebbe portati in Germania, dove volevano arrivare. I giovani, due richiedenti asilo, uno con regolare permesso di soggiorno e due irregolari, per entrare nel container si sono arrampicati presumibilmente durante la notte, per poi bucare il tetto e calarsi all'interno. Per respirare e avevano fatto dei fori sui lati della struttura. In realtà il container era appena arrivato nel Varesotto per rimanere fermo per diversi giorni. La minore è stata affidata a una comunità protetta. Gli altri sono stati fotosegnalati e denunciati per danneggiamento.