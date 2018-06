Beppe Costa, eccellenza anche con media

GENOVA, 27 GIU - "Io credo che l'eccellenza una volta raggiunta si possa mantenere solo con un lavoro costante di miglioramento, creando delle novità. Noi lo facciamo ragionando di volta in volta con tutto il territorio e soprattutto con i media. Abbiamo 6 persone dedicate costantemente a tenere i rapporti con la stampa perché riteniamo che senza l'amplificazione dei media non potremmo raccontare a tutti quello che facciamo. Ricerca, eventi, comunicazione scientifica". Lo ha detto il presidente di Costa edutainment Beppe Costa parlando all'evento "Raccontare l'eccellenza" promosso dall'Ansa a Genova per diffondere il meglio della Liguria in Italia e nel mondo e al quale partecipano il direttore dell'Agenzia Luigi Contu, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l'ad di Movendo Technology Simone Ungaro, l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Genova Giancarlo Vinacci e Roberto Guzzardi, carpentiere navale e direttore dell'associazione 'Storie di barche'.