Due traghetti si sfiorano in manovra

CAGLIARI, 27 GIU - Due navi si sono sfiorate alle 8.40 di questa mattina, nel porto di Civitavecchia. Si tratta del traghetto Tirrenia Athara e della Moby Tommy, che si sono appena toccate in manovra. Nessuna conseguenza per i passeggeri e neppure sul servizio. Secondo quanto riferisce Tirrenia, per una improvvisa raffica di vento la "Moby" ha scarrocciato sfiorando l'altro traghetto che era ormeggiato alla banchina vicina, con la conseguenza di danneggiare una sua lancia di salvataggio e una ringhiera. "I danni sono minimi e circoscritti alla lancia che sarà sostituita", spiega la compagnia, nessun problema invece per passeggeri e per la sicurezza della nave che è regolarmente salpata per Olbia.