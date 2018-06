Ue: Savona, scriviamo nuova storia

ROMA, 27 GIU - "Anche se può apparire enfatico, il governo sta scrivendo una nuova storia conducendo una battaglia civile. Non opera per la cronaca che può anche esserci avversa ma dovrà riflettere sulle iniziative che stiamo intraprendendo per conciliare l'architettura istituzionale Ue con una politica che dovrà essere diversa". Lo dice alla Camera il ministro per le Politiche Ue Paolo Savona in replica sulle comunicazioni del premier in vista del Consiglio Ue. "Dobbiamo districarci dal contingente delle proposte in discussione nelle sedi comunitarie per integrarle con la nostra visione del futuro", conclude.