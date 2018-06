ROMA, 27 GIU - Il governo italiano dovrà "agire in sede Ue affinché si dilatino spazi di collaborazione e dialogo con la Federazione russa, ad esempio prospettando una rimodulazione delle sanzioni" e "valorizzando la cooperazione nel contrasto alle minacce comuni, come quella rappresentata dal terrorismo e dalla Propaganda estremista". Si legge nella risoluzione presentata dal M5S e dalla Lega alla Camera dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in vista del Consiglio Ue.