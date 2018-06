Toti,importante notizie siano affidabili

GENOVA, 27 GIU - "Le notizie affidabili sono le cose più importanti per lo sviluppo di un territorio come la Liguria che ha tante eccellenze da promuovere. Oggi con lo sviluppo dei nuovi media è importante che l'informazione sia anche veloce, ma è necessario che non perda correttezza e venga data senza preconcetti, senza essere né pro né contro". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti intervenendo all'evento promosso dall'Agenzia Ansa a Genova intitolato 'Raccontare l'eccellenza'. "E' importante fidarsi di chi scrive - ha aggiunto Giovanni Toti - e credo che l'Ansa, che pur con la dovuta autonomia è anche nostro partner strategico, garantisca con la sua storia e il suo lavoro tutto questo".