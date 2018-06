Resti di età romana sotto centro anziani

BOLZANO, 27 GIU - Un piccolo tempio, i pavimenti di una villa romana del primo secolo d.C, anfore, monete, statue, colonne, affreschi di pregio, mosaici: è quanto espone la nuova struttura museale al di sotto del Centro per anziani Grieserhof di Bolzano. "Credo che siamo la prima casa per anziani in Europa ad aver un museo al proprio interno", ha detto Christian Klotzner, presidente della Stiftung Elisabeth, che gestisce il centro. "Siamo molto felici - ha aggiunto il presidente della Provincia, Arno Kompatscher - di aver dato un contributo per la realizzazione di questo gioiello". I resti archeologici - i più significativi finora noti di Pons Drusi, la Bolzano di età romana - sono venuti alla luce nel gennaio 2016, nel corso dei lavori di costruzione del centro. Sono stati rinvenuti un edificio affrescato del I secolo d.C con una sala con colonne e, nel cortile, una vasca con un mosaico in bianco e nero e, a monte dell'edificio, una massiccia fondazione che poteva servire da base per un tempio o un monumento.