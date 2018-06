Giochi, Giorgetti riceve Chiamparino

TORINO, 28 GIU - Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, riceverà il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino a Palazzo Chigi il 4 luglio. L'incontro, sollecitato ieri dal governatore piemontese, verterà sulla eventuale candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026 ed è stato fissato questa mattina nel corso di una conversazione telefonica tra Chiamparino e Giorgetti. "La Regione Piemonte fin dall'inizio ha fatto suo il progetto per Torino 2026, elaborato da Città di Torino e dai Comuni olimpici", ha detto ieri Chiamparino auspicando l'incontro con Giorgetti "per potergli spiegare più diffusamente le qualità del progetto stesso e la coesione istituzionale che fra noi, il Comune di Torino e i Comuni olimpici, su questo tema, non è mai venuta meno".