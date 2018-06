Mattarella:Bussetti,un modello per tutti

ESANATOGLIA (MACERATA), 28 GIU - "Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un modello per tutti noi, non mancheremo di fare tesoro del suo esempio". Lo ha sottolineato il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti a Esanatoglia, comune terremotato del Maceratese, dove è stata inaugurata scuola temporanea alla presenza del Capo dello Stato. A cui Bussetti ha rivolto un "ringraziamento particolare. La sua presenza dimostra la vicinanza di tutto il popolo italiano a questa comunità. Usciamo da mesi turbolenti, il nostro Paese ha vissuto momenti d'incertezza e di smarrimento. Ma tutte le persone di buona volontà hanno sempre potuto guardare al Colle con una certezza: il presidente è al lavoro per il bene dell'Italia. Da cittadino e da ministro gli sono grato per ciò che ha fatto per ciò che fa e continuerà a fare al servizio del Paese".