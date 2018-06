ROMA, 28 GIU - "Ribadisco, come detto già durante l'Ufficio di presidenza, che non mi avvarrò dell'immunità parlamentare di fronte all'eventuale presentazione di ricorsi" da parte degli ex parlamentari sull'abolizione dei vitalizi". Lo annuncia il presidente della Camera Roberto Fico. "Questo perché ritengo anche che sia necessario partire da sé stessi, dal proprio agire e dal proprio esempio, prima di chiedere qualcosa agli altri", conclude