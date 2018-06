BRUXELLES, 28 GIU - "Oggi capiremo se davvero l'Europa vuole gestire in maniera solidale il fenomeno migratorio. Compromessi al ribasso non li accetteremo. L'Italia la sua buona volontà l'ha sempre dimostrata". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte prima dell'avvio del vertice. "Se questa volta non dovessimo trovare disponibilità da parte degli altri paesi europei - ha poi aggiunto -, potremmo chiudere questo Consiglio senza approvare conclusioni condivise" sui migranti.