In cimitero in auto,danneggia a 10 tombe

VICENZA, 28 GIU - Dieci tombe danneggiate e un pezzo di camposanto da risistemare: è il bilancio dello strano incidente causato oggi da un anziano 84enne che, a causa delle difficoltà di deambulazione, aveva provato ad entrare in cimitero, per salutare i propri cari, a bordo della sua utilitaria. Trovato il cancello del camposanto aperto, a Fara Vicentino (Vicenza), l'uomo ha pensato di arrivare a destinazione a bordo della sua autovettura, percorrendo i vialetti del camposanto. Ma all'improvviso ha perso il controllo dell'auto; il mezzo ha sbandato, finendo nell'area dei loculi interrati, salendo sopra ad una decina di tombe, rimaste danneggiate. Spaventato l'anziano è risalito a bordo dell'auto e si è subito recato nel Municipio del paese per denunciare l'accaduto, ammettendo le sue responsabilità. L'are cimiteriale è stata messa in sicurezza e recintata, in attesa di essere sistemata. L'84enne si è detto disponibile a rifondere i danni.