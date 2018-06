Esplosione in casa Livorno, grave 52enne

LIVORNO, 28 GIU - Esplosione in un appartamento del centro di Livorno: una donna di 52 anni è rimasta gravemente ustionata (sul 95% del corpo) ed è stata trasferita al pronto soccorso anche se viste, le sue condizioni il 118, ha già allertato l'elisoccorso per l'eventuale trasferimento in un centro grandi ustionati. Altre 2 persone, madre e figlia che abitano nell'appartamento al piano superiore, sono rimaste leggermente intossicate e sono state trasferite al pronto soccorso. Le cause sono ancora in via di accertamento, anche se sembra che vi sia stata una fuga di gas da una bombola. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine. Secondo quanto appreso, lo scoppio ha causato l'innalzamento di almeno mezzo metro del solaio dell'abitazione, posta al piano terra: sono in corso verifiche sull'agibilità.