Rogo in impianto rifuti industriali

PIACENZA, 29 GIU - Un vasto incendio ha tenuto impegnate per tutta la notte numerose squadre di vigili del fuoco a Caorso, in provincia di Piacenza, dove nella tarda serata di ieri è divampato un imponente rogo all'interno dei capannoni della ditta Trs che si occupa dello stoccaggio di rifiuti industriali e di bonifiche ambientali. Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola, pare che si tratti di un evento accidentale, che ha però causato danni ingenti. I pompieri, con il supporto di personale giunto anche da Cremona e da Parma, hanno impedito che le fiamme arrivassero a propagarsi fino ai vicini capannoni in cui erano stoccati solventi e gas, scongiurando quindi il pericolo di esplosioni. Sul posto anche mezzi del 118, ma pare che nessuno sia rimasto ferito o intossicato.