Volta 'celestiale' spunta chiesa Firenze

FIRENZE, 29 GIU - Colori pastello, ori e stucchi bianchi nella volta della chiesa di San Giovannino degli Scolopi, in via Cavour a Firenze. E' quanto è stato scoperto durante i lavori di restauro, in corso da mesi, dentro l'edificio religioso. La volta era completamente plumbea, coperta da strati di fumo, smog e sporco, nonché da una scialbatura effettuata qualche decennio fa e di cui si era persa traccia. A poco a poco dalla pulitura sono emersi i colori originari: tenui tinte pastello, superfici decorate a oro, stucchi bianchi, in puro stile barocco. E altro potrebbe ancora essere svelato. Al momento i restauratori lavorano a tu per tu con la volta, grazie ad un alto ponteggio che protegge anche i visitatori e i fedeli, consentendo alla chiesa di continuare ad essere fruibile per il culto. L'intervento all'interno di San Giovannino agli Scolopi, uno dei 12 edifici religiosi che fanno parte del patrimonio dle Comune, è stato finanziato tramite Art bonus dalla Fondazione Cassa di risparmio di Firenze per 300 mila euro.