A 'furbetti mondezza' coppa immoralità

SASSARI, 29 GIU - Ironia, videocamere e multe salate. Sono le armi usate dalla Polizia locale di Sassari per contrastare i "furbetti della mondezza", ossia i cittadini in trasferta, residenti in altri Comuni, che hanno l'abitudine di gettare i sacchetti della spazzatura prodotta in famiglia nei cassonetti di Sassari. Tutti immortalati dalle telecamere di videosorveglianza o da agenti e barracelli in borghese, tutti multati di 250 euro e tutti iscritti di diritto al concorso indetto dal comando del vigili urbani "La condotta più immorale della settimana". Una competizione lanciata in maniera provocatoria con la quale si assegna la palma dell'immoralità al cittadino che percorre più chilometri per arrivare in città e gettare l'immondizia. Questa settimana la 'coppa' va a una persona residente a Castelsardo, beccato a gettare i sacchetti della spazzatura in uno dei contenitori alla periferia di Sassari.