Atterraggio emergenza elicottero,illeso

VALEGGIO LOMELLINA (PAVIA), 30 GIU - Per un guasto tecnico all'elicottero ultraleggero a bordo del quale stava sorvolando le campagne lomelline, nel pavese, un cedimento alla parte posteriore del velivolo, un pilota ottantenne ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza al centro di una risaia, uscendone illeso. L'incidente è avvenuto oggi poco dopo le 13,30 vicino Valeggio Lomellina, poco lontano dalla provinciale 19 in direzione di Ferrera Erbognone. Il pilota è un pensionato di 80 anni di Vicenza. I sanitari del 118 l'hanno condotto per accertamenti in ospedale, ma l'anziano è uscito dall'abitacolo con le sue gambe e apparentemente non ha riportato alcuna lesione.