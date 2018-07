PISA, 1 LUG - È morta in ospedale a Pisa, nella tarda serata di ieri, la donna di 52 anni che era rimasta gravemente ustionata il 28 giugno nell'esplosione avvenuta nella sua abitazione di via del Seminario, in centro a Livorno. La donna era ricoverata al Centro grandi ustionati di Cisanello a Pisa, in prognosi riservata e in condizioni giudicate "molto gravi".