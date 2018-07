MILANO, 02 LUG - La crisi di governo in Germania? "Almeno questo non è colpa mia - risponde Matteo Salvini - vuol dire che l'immigrazione fuori controllo non è più sostenibile e accettata da nessuno". Così il vicepremier, ministro dell' Interno e leader della Lega, ha commentato la situazione politica a Berlino con la cancelliera Angela Merkel in difficoltà, a margine di un evento a Milano. "Spero - ha aggiunto Salvini parlando della Germania - che ne escano presto ma io guardo al governo italiano".