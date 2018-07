Mancinelli presenta giunta bis ad Ancona

ANCONA, 2 LUG - "Squadra che vince non si tocca" aveva detto la sindaca Pd di Ancona Valeria Mancinelli dopo la rielezione. "Destituite di ogni fondamento le voci di nuovi assessori" ha ribadito oggi, presentando la nuova giunta in cui ha confermato otto assessori su nove: l'unico a uscire è l'assessore al Bilancio Fabio Fiorillo che ha rinunciato per dedicarsi a tempo pieno al lavoro di docente universitario. La delega, ha spiegato Mancinelli, ora responsabile ad interim, verrà presto assegnata temporaneamente a uno degli altri assessori in attesa della nomina del nuovo. Stefano Foresi (Pd) e Marco Gnocchini (Uniti per Ancona) rinunciano all'elezione in Consiglio comunale (entrano Sandra Gambini e Matteo Vichi) per proseguire nei ruoli ricoperti finora: Foresi è stato confermato assessore comunale a traffico, mobilità, protezione civile e sicurezza, manutenzione; Gnocchini resterà presidente di Prometeo, la società partecipata per la vendita del gas naturale e dell'energia elettrica.